Decreto lavoro, al via il Consiglio dei ministri. Landini: oggi è la festa del lavoro, non del governo

È cominciato alle ore 11,35 il Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno il decreto lavoro. Il testo prevede l’esordio dell’Assegno di inclusione con l’addio al Reddito di cittadinanza dal 2024, il taglio del cuneo fiscale che sale di altri quattro punti per il periodo da luglio a novembre di quest’anno (raggiungendo i 6 punti per i redditi fino a 35mila euro e i 7 punti fino a 25 mila). Il decreto interviene anche sui fringe benefit (bonus aziendali non tassati, beni e servizi compresi i rimborsi per le bollette) ma solo per i lavoratori con figli: il tetto sale a 3mila euro. Il testo è stato illustrato ai sindacati alla vigilia del via libera ai sindacati in un incontro a Palazzo Chigi.

Landini: oggi è la festa del lavoro, non del governo

Intanto è in corso a Potenza la tradizionale manifestazione nazionale delle tre confederazioni Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio dal titolo “Fondata sul lavoro”, slogan che parte dal primo articolo della Costituzione nel suo 75 anniversario («L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro»).

«Su 365 giorni dell’anno, il governo doveva convocare il Consiglio dei ministri proprio oggi? Oggi è la festa del lavoro, non è la festa del governo. Rivendico il valore di questa giornata. Il governo deve pensare al lavoro tutti i giorni dell’anno, non solo il primo maggio» ha detto il leader della Cgil Landini tornando sulla polemica che ha segnato il confronto con il Govrno. A Palazzo Chigi la premier Meloni aveva detto: «Non è una mancanza di rispetto un Cdm il primo maggio per tagliare il costo del lavoro. È un segnale e mi sarei aspettata un “bravi”. Era un modo per dire ’ci siamo e ci siamo tutti’, una mano tesa, un tentativo di dialogare e di lavorare insieme, perché sul taglio del cuneo fiscale credo che siamo d’accordo».