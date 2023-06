Decreto lavoro: via libera dell’Aula del Senato, passa alla Camera

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Aula del Senato ha approvato con 96 sì, 55 no e 10 astenuti il decreto legge lavoro, approvato lo scorso 1° maggio dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 3 luglio, passa all'esame della Camera. Si sono dichiarati a favore i gruppi di maggioranza; contrari Pd, M5S e Avs; astenuti Az/Iv e Autonomie.

Il decreto legge introduce l'Assegno di inclusione (Adi) dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del Reddito di cittadinanza abrogato dalla legge di Bilancio a decorrere dalla stessa data. Il provvedimento inoltre incrementa il taglio cuneo fiscale dal 1° luglio al 31 dicembre.

Nel corso dell'esame in Commissione e in Aula a Palazzo Madama sono state introdotte alcune novità, come la proroga dello smart working per i lavoratori fragili e i genitori di figli under-14 nel privato fino a fine anno e per i fragili della Pa fino al 30 settembre. Inoltre è stato previsto che oltre alla proroga sarà possibile anche il rinnovo senza causali dei contratti a termine, entro i 12 mesi. Sui fringe benefit resta l’incremento a 3mila euro per i dipendenti con figli ma è stato chiarito che l'esenzione riguarda anche la parte contributiva oltre che fiscale.