Decreto Liquidità, il passaggio alla Camera aggiunge altre 5 misure attuative

Sostegno alle imprese agricole

Nel corso dell’esame alla Camera sono stati aggiunti due nuovi commi all’articolo 41, per lo sviluppo dell’imprenditoria in agricoltura. In particolare, il comma 4-bis prevede che ISMEA possa concedere mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che intendano ristrutturare i mutui in essere, abbiano necessità di coprire le spese di gestione, intendano effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità attuative saranno definiti con decreto del ministro dell’Agricoltura, d’intesa con La Conferenza Stato- regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.



Commissario per l’ospedale di Siracusa

L’articolo 42-bis, introdotto alla Camera, stabilisce la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, da completare entro due anni, per contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Commissario è nominato con decreto del presidente del consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, d’intesa con il presidente della Regione Siciliana.