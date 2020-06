Decreto liquidità/Autocertificazione estesa

Per velocizzare le procedure di finanziamento con garanzia pubblica alle aziende in difficoltà, l'istruttoria della banca viene sostituita da un'autocertificazione imprese possono presentare un'autocertificazione, estesa anche per importi oltre 25 mila euro. Un'altra modifica prevede che la garanzia di Stato possa essere concessa anche a imprenditori che, in passato, abbiano avuto problemi con il pagamento dei mutui.