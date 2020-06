Decreto liquidità/Sale la soglia dei prestiti garantiti dallo Stato

(Adobe Stock)

La soglia dei prestiti con garanzia statale al 100% sale dai 25 ai 30 mila euro. Si allungano da 6 a 10 anni i tempi di restituzione. I prestiti superiori, fino a 800 mila euro, con garanzia pubblica fino all'80% e quella di Confidi per arrivare al 100%, potranno essere restituiti in 30 anni. Mentre si estende alle partecipate pubbliche la garanzia statale del Fondo delle Pmi per i prestiti fino a 5 milioni finora prevista per le imprese private con non più di 499 dipendenti.