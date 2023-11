Decreto migranti / Conversione dei permessi di soggiorno per minori stranieri non accompagnati

Per quanto riguarda la conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, la disposizione individua nei consulenti del lavoro e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione. Prevede, inoltre, la revoca del permesso di soggiorno nell’ipotesi di sopravvenuto accertamento dell’insussistenza dei requisiti



8/12 10/12 Menu