Decreto migranti / Domanda di protezione internazionale e sospensione dell’esame per allontanamento ingiustificato

Si prevede che la domanda di protezione internazionale non si perfezioni in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura per gli adempimenti richiesti. Si dispone inoltre la riduzione da dodici a nove mesi del periodo di sospensione della domanda, prevista nei casi di allontanamento ingiustificato del richiedente dai centri di accoglienza o di sua sottrazione al trattenimento negli hotspot e nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR). Viene stabilita l’estinzione automatica del procedimento in caso di mancata richiesta di riapertura da parte del soggetto interessato. Si prevede inoltre l’applicazione della disciplina in materia di domanda manifestamente infondata anche alle persone qualificate come vulnerabili



7/12 9/12 Menu