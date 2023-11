Decreto migranti / Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento

In caso di reiterazione di domanda di riconoscimento di protezione internazionale presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, già convalidato dall’autorità giudiziaria, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale per l’esame della domanda di asilo, procede con immediatezza all’esame preliminare della domanda e qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ne dichiara l’inammissibilità, senza pregiudizio per l’esecuzione della procedura di allontanamento. Se invece emergono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale la commissione territoriale procede all’ulteriore esame. Allo stesso modo, la commissione territoriale procede all’esame in caso emergano elementi rilevanti ai fini del divieto di espulsione, quali, ad esempio il pericolo di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione



