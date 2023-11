Decreto migranti / Espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato

Un primo gruppo di disposizioni riguarda l’espulsione dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si prevede che sia il Ministro dell’interno (dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri) l’autorità deputata a decretare l’espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l’espulsione è disposta dal prefetto. Viene poi ribadita la competenza del giudice amministrativo nell’esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione disposti dal Ministro dell’interno e quella del giudice ordinario contro quelli del prefetto. La norma modifica inoltre la disciplina relativa al diritto di difesa dello straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso prevedendo che il questore ha la facoltà di negare l’autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell’interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.



