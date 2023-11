Decreto migranti / Impugnazione decisioni in materia di protezione internazionale e gratuito patrocinio

Il questore, una volta eseguita l’espulsione nei casi di domanda reiterata di protezione internazionale senza addurre nuovi motivi e di domanda manifestamente infondata, ne deve dare comunicazione alle commissioni territoriali che a loro volta la trasmettono tempestivamente al giudice ai fini della dichiarazione della cessata ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice, in caso di rigetto reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, nel liquidare il compenso del difensore deve motivare espressamente la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio nel decreto di pagamento dell’onorario e delle spese spettanti al difensore. Il giudice dichiara cessata l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato quando rigetta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione adottata dalla commissione territoriale in caso di domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera da un richiedente proveniente da un Paese designato Paese sicuro e quando rigetta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione adottata dalla commissione territoriale e perviene, prima dell’adozione del decreto decisorio di rigetto, la comunicazione dell’avvenuta espulsione da parte della commissione territoriale



