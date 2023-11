Decreto migranti / Minori stranieri non accompagnati

Il provvedimento introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) nonché di accertamento dell’età nell’ambito della procedura di identificazione del minore. I migranti che hanno compiuto i 16 anni potranno essere reclusi nei Centri di detenzione per adulti anche fino a 5 mesi. È questa la modifica, introdotta in Commissione Affari Costituzionali della Camera, al “decreto Cutro 2” che più ha fatto gridare allo scandalo le opposizioni. Nella versione originaria del testo, approvato dalla Camera, si parlava di una detenzione massima, per gli over-16, di 90 giorni. Ma, con l’approvazione del subemendamento di Igor Iezzi (Lega), al tetto dei 90 giorni ne sono stati aggiunti altri 60. Per un totale di 150 giorni, cioè 5 mesi.

Con gli emendamenti del relatore Francesco Michelotti (FdI) è stato esteso invece da 30 a 45 giorni il tempo massimo di permanenza di chi ha meno di 16 anni nei Centri per minori. E, in presenza di ondate migratorie intense, il decreto riscritto in Commissione consentirebbe di “sovraffollare” le strutture di accoglienza under-16, prevedendo il superamento del limite massimo di capienza del 50%. Nei Centri di detenzione per adulti, invece, questo limite potrà essere sforato del 100%. Inoltre, potranno essere costruite nuove strutture per minorenni con non più di 50 posti l’una.

Si introduce inoltre la possibilità per il giudice di disporre l’espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull’età.

Per quanto riguarda l’identificazione dei minori, viene è introdotta la possibilità per l’autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l’effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l’età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l’attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta



1/12 3/12 Menu