Decreto migranti, perché la Lega spinge per l’abolizione di fatto della protezione speciale e cosa significa

Cosa è la protezione speciale?

Ma cosa è la protezione speciale? Il permesso di soggiorno per protezione speciale è rilasciato nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al cittadino straniero richiedente asilo né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma ritiene ricorrano i presupposti di proteggere la persona dall’espulsione o dal respingimento verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione (per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali), o vi siano fondati motivi di ritenere che lo straniero, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

Protezione speciale introdotta da Salvini

Colpisce l’ accanimento della Lega sulla protezione speciale, se si considera che è stata introdotta (al posto del più “permissivo” permesso per “protezione umanitaria”) in realtà dalla legge 132/2018, il decreto Sicurezza voluto dall’allora ministro dell’Interno Salvini (e concesso solo per cure mediche; per contingenze di eccezionale calamità; per atti di particolare valore civile)

Il fatto è che il decreto è stato successivamente modificato dal Dl 130/2020 (decreto Lamorgese del governo giallo-rosso), che ha ampliato le ipotesi di divieto di espulsione. Per esempio, in base alla giurisprudenza sopravvenuta, nei casi di integrazione. I requisiti sono diventati meno stringenti, E i numeri sono cresciuti. L’anno scorso hanno ottenuto la protezione speciale oltre 10mila migranti, contro i 6mila che hanno ottenuto lo stato di rifugiato e i 6.700 la protezione umanitariia. A Milano nel 2022 rispetto al 2021 le domande per la protezione speciale sono passate da circa 3mila a 7mila, con un incremento del 127%» ha detto il questore, Giuseppe Petronzi. Quella che doveva essere una procedura residuale, insomma, è diventata la più utilizzata. Di qui le accuse della Lega che ha parlato di «una sanatoria, un pull factor di immigrazione, responsabile del sovraffollamento in tribunali e questure senza produrre integrazione»

Da 2021 5,45% protezioni speciali trasformate in permessi lavoro

Non solo. Su 44.436 permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dall'inizio del 2021 solo 2.424, pari al 5,45%, sono stati trasformati in permessi di lavoro. A offrire questa possibilità ai migranti era stata la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che, con il decreto legge 130 del 21 ottobre 2020, nel modificare i decreti sicurezza targati Salvini, aveva ampliato i presupposti per il rilascio della protezione speciale, trasformandola di fatto in un permesso con validità di due anni, che consentiva di svolgere attività lavorativa e poteva quindi essere convertito in permesso di lavoro. Le percentuali di conversione sono rimaste molto basse nel corso degli ultimi due anni: nel 2021 su 13.039 permessi rilasciati 578 sono stati convertiti in permessi di lavoro, pari al 4,43%, mentre nell'anno successivo dei 22.528 ne sono stati convertiti 1.184 pari al 5,25%. Quest'anno su 8.869 permessi ne sono stati convertiti 662 pari al 7,46%.