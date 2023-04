Decreto Migranti, nuova stretta sui richiedenti asilo. Hotspot Lampedusa alla Croce Rossa

Governo, l’hotspot di Lampedusa alla Croce Rossa

Un’altra delle novità introdotte è che fino al 31 dicembre 2025 il ministero dell’Interno potrà inoltre avvalersi della Croce rossa italiana per la gestione dell’hotspot di Lampedusa «al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza» in quel centro. In base all’emendamento, inoltre, alla struttura di Lampedusa saranno estese le deroghe previste dall’articolo 10 del decreto, ossia si potrà derogare al codice dei contratti pubblici bypassando di fatto i bandi di gara.

A Lampedusa una nave in più per spostare migranti

Previsto inoltre Un collegamento marittimo in più, rispetto al traghetto di linea, per garantire il trasferimento stimato di almeno 400 migranti al giorno da Lampedusa a un porto della Sicilia meridionale, per un totale di 2800 persone a settimana e che comporti un onere totale di 8.820.000 euro per il 2023. In sostanza, «per assicurare adeguati livelli di accoglienza» negli hotspot - si legge nell’emendamento - il ministero dell’Interno è autorizzato a stipulare contratti con aziende di trasporto marittimo, in deroga alle norme sui contratti pubblici.



Da 2021 solo 5,45% protezioni speciali trasformate in permessi lavoro

Colpisce un dato. Su 44.436 permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dall’inizio del 2021 solo 2.424, pari al 5,45%, sono stati trasformati in permessi di lavoro. A offrire questa possibilità ai migranti era stata la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che, con il decreto legge 130 del 21 ottobre 2020, nel modificare i decreti sicurezza targati Salvini, aveva ampliato i presupposti per il rilascio della protezione speciale, trasformandola di fatto in un permesso con validità di due anni, che consentiva di svolgere attività lavorativa e poteva quindi essere convertito in permesso di lavoro. Le percentuali di conversione sono rimaste molto basse nel corso degli ultimi due anni: nel 2021 su 13.039 permessi rilasciati 578 sono stati convertiti in permessi di lavoro, pari al 4,43%, mentre nell’anno successivo dei 22.528 ne sono stati convertiti 1.184 pari al 5,25%. Quest’anno su 8.869 permessi ne sono stati convertiti 662 pari al 7,46%.

Il trattenimento nei Cpr e la costruzione di nuovi centri

Ma si lavora anche a misure che rafforzano la possibilità di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza per i rimpatri (Cpr): sia per coloro che non si lascino identificare durante lo svolgimento della procedura in frontiera sia per i richiedenti asilo sottoposti alla procedura Dublino e in attesa di trasferimento, qualora sussista il «notevole rischio di fuga» e per un massimo di sei settimane, prorogabili per ulteriori sei settimane. Gli emendamenti governativi puntano inoltre a estendere le ampie facoltà di deroga già riconosciute dal Dl per la realizzazione di nuovi Cpr (quelli oggi attivi sono dieci per 1.300 posti, l'obiettivo è almeno il raddoppio) anche alle strutture di accoglienza e ai «punti di crisi»

La nomina del commissario straordinario

Intanto i tecnici del Viminale e della Protezione civile si sono già incontrati per redigere la prima ordinanza consentita dallo stato di emergenza: sarà quella per la nomina del commissario straordinario, con tutta probabilità il prefetto Valerio Valenti, capo dipartimento Libertà civili e immigrazione del ministero dell'Interno.