Decreto migranti, dalla stretta sulla protezione speciale ai nuovi flussi: ecco le novità

Via libera definitivo dell’Aula della Camera, il giorno dopo il sì alla fiducia, al decreto legge migranti, approvato dopo la tragedia di Cutro. Il testo ha ottenuto 179 voti a favore, 11 contrari e tre astenuti. È legge la stretta su migranti e richiedenti asilo. Non ci sono modifiche rispetto alla versione del Senato che ha inasprito però quella originaria del Cdm, che da un lato amplia i canali per l'immigrazione regolare e dall'altro colpisce scafisti e trafficanti con il nuovo reato punibile fino a 30 anni in caso di vittime, introducendo nuove restrizioni alla protezione speciale. Vediamo nel dettaglio i punti principali del decreto

2/10 Menu