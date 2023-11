Decreto migranti / Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza

Viene aumentato il contingente di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Vengono aumentate, per il 2023, le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle forze di polizia (di 15 milioni di euro) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di 2,147 milioni di euro). Viene inoltre riconosciuto - per il triennio 2023-2025 - un finanziamento diretto al supporto dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, in relazione all’incremento considerevole delle attività dovuto anche al rilevante aumento dei flussi migratori



