Decreto Milleproroghe / Acquisto della casa di abitazione, prorogati i termini per le agevolazioni

La norma interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 30 giugno 2023 (al posto del 31 marzo 2023) l'estensione della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, che hanno specifici requisiti di reddito e età. Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80% dell'immobile, compresi gli oneri accessori. Un'altra norma sospende, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, i termini previsti per l'utilizzo dell'aliquota agevolata del 2% (al posto del 9% sul valore catastale dell'immobile) prevista ai fini dell’imposta di registro per l'acquisto della prima casa nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto - entro un anno dall'alienazione della precedente - di una abitazione da adibire sempre a prima casa.



11/21 13/21 Menu