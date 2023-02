Decreto Milleproroghe / Balneari, entro il 27 luglio 2023 andrà esercitata la delega sulla mappatura delle concessioni

È prorogato il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali – prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021 – da 6 a 11 mesi successivi dalla sua entrata in vigore (27 agosto 2022). In virtù dell'approvazione di questa modifica, il termine per esercitare la delega viene a scadere il 27 luglio 2023. L'oggetto della delega è la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Con più specifico riferimento alle concessioni su beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale per finalità turistico-ricreative e sportive, agli enti concedenti è fatto divieto di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni su questi beni prima dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega.



1/21 3/21 Menu