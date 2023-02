Decreto Milleproroghe / Competenze, 230 milioni per formazione in orario lavoro

Estesa a tutto il 2023 l’operatività del Fondo nuove competenze: con un emendamento al Milleproroghe, che modifica il decreto Rilancio, i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale potranno prevedere, anche per quest’anno, intese di rimodulazione di parte dell’orario di lavoro per permettere al personale la frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze, in relazione a mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Così il ministero del Lavoro. La spesa per le ore di formazione, contributi previdenziali e assistenziali inclusi, sarà a carico del Fondo, nel limite di 230 milioni.



