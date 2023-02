Decreto Milleproroghe / Differimento dei termini sulle addizionali regionali

Per le regioni in cui siano state indette le elezioni alla data del 31 dicembre 2022 e limitatamente alle aliquote applicabili all'anno di imposta 2023, viene differito al 31 marzo 2023 il termine previsto per la pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale Irpef. Viene inoltre differito al 13 maggio 2023 il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale medesima ai fini della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.



