Decreto Milleproroghe / Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

Si riduce dal 50 al 40% il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative che si svolgeranno nel 2023, nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. La norma esclude, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di questi comuni, il numero degli elettori iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero che non esercitano il diritto di voto. Viene dunque esteso anche al 2023 quanto già previsto, limitatamente alle elezioni del 2022.



