Decreto Milleproroghe / Fonti energetiche rinnovabili, delega da esercitare entro il 25 dicembre 2023

È prorogato il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021, da 12 a 16 mesi successivi dalla sua entrata in vigore. Dunque, il termine per l'esercizio della delega viene prorogato dal 25 agosto 2023 al 25 dicembre 2023.



