Decreto Milleproroghe / Proroga dei termini per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni

È prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2021. Le proroghe in questione riguardano sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).



