Approvato il decreto Natale: 10 giorni in zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, fascia arancione solo per 4 feriali Via libera del Consiglio dei ministri. Deroga per le visite a parenti e amici non conviventi anche nei giorni del lockdown: solo in due e una volta al giorno. Esclusi i minori di 14 anni

Natale: aggiungi due posti a tavola. Le restrizioni delle Feste

Il pranzo di Natale o la cena del 31 dicembre si potrà condividere con due parenti o amici non conviventi. Il Governo ha varato un nuovo decreto legge che dispone le restrizioni nel periodo delle feste natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio per contenere i contagi e prevenire una terza ondata da coronavirus: fascia rossa per tutta l’Italia nei giorni prefestivi e festivi (dieci giorni in totale: 24, 25, 26, 27, 30 e 31 dicembre; 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio); fascia arancione per i giorni feriali (quattro: 28, 29 e 30 dicembre, 4 gennaio). Ma con alcune significative deroghe, come quella ribattezzata dei “due commensali”.

Dieci giorni di lockdown

Da giovedì prossimo l’Italia sperimenterà dunque un nuovo lockdown. I giorni in area rossa saranno tutti i prefestivi e i festivi fino al 6 gennaio. Unica parentesi, con un allentamento in fascia arancione, per quattro giorni: lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre; poi lunedì 4 gennaio. Per le restanti dieci giornate saranno vietati gli spostamenti. Restano le eccezioni già previste nella chiusura della scorsa primavera: spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.

Le deroghe

Previste però ulteriori eccezioni che consentiranno di passare le feste non in totale solitudine: due persone non conviventi, oltre ai minori di 14 anni, potranno spostarsi anche nei giorni in area rossa per raggiungere nelle abitazioni private familiari e parenti più stretti. Potranno farlo «una sola volta al giorno» e «verso una sola abitazione», ovviamente nella stressa regione. A tavola per il pranzo di Natale, quindi, si potranno ospitare non solo due parenti ma anche una coppia di amici (magari con figli al seguito se non hanno ancora compiuto 14 anni).

Nel periodo delle festività si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. Non ci si potrà però muovere per andare nei Comuni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 chilometri.

Le multe

Per chi viola i divieti previsti dal nuovo decreto per le vacanze di Natale sono previste sanzioni da 400 a mille euro. Le sanzioni, si legge nella bozza del decreto, sono quelle previste ai sensi dall’articolo 4 del decreto legge del 25 marzo 2020 numero 19 convertito nella legge del 22 maggio 2020 numero 35.