Decreto novembre, il governo pronto a intervenire. Ma c’è il problema risorse

Il primo appuntamento è quello del «decreto Novembre», il quarto provvedimento anti-crisi che dovrebbe vedere la luce in un paio di settimane salvo accelerazioni. I tecnici del Mef già lavorano da giorni a un testo, nato con il primo obiettivo di rimodulare le risorse non spese dei primi tre decreti per estendere la copertura della Cassa integrazione; evitando così il rischio di buchi dalla seconda metà di novembre nelle aziende dove l’utilizzo della Cassa Covid è stato più intenso.

Le risorse in campo

La prospettiva di nuove misure di distanziamento sociale allarga il ventaglio dei compiti del decreto. Ma non i fondi a disposizione. Le prime cifre emerse parlano di 3 miliardi da riprogrammare sulla Cig (Sole 24 Ore di martedì). In campo ci sarebbe poi la ripresa di aiuti a fondo perduto, nell’attesa del «fondo ristori» da 4 miliardi previsto per la manovra 2021. Tra le ipotesi è finita sui tavoli quella di parametrare l’aiuto alla perdita di fatturato del primo semestre. Ma lo scenario nel frattempo è cambiato.

Il nodo è in ogni caso quello delle risorse. Che sta intensificando la caccia ai residui dei tre decreti di marzo, maggio e agosto. A fine anno potrebbe emergere una minore spesa vicina ai 10 miliardi. Ma l’esigenza di intervenire prima riduce le disponibilità. A meno, ovviamente, di non voler mettere mano all’ennesimo scostamento, ipotesi per ora respinta anche per le complicazioni tecniche che comporta. O al Mes, che a quelli tecnici aggiungerebbe i nodi politici. In attesa di un Recovery Fund che in Europa ancora zoppica, ma che per Gualtieri può ancora veder chiudere il negoziato «entro i primi di novembre».