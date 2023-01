Decreto Ong, le norme della discordia che spaccano la maggioranza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scintille nella maggioranza sul tema dei migranti e del decreto Ong voluto dal ministro Matteo Piantedosi, atteso in Aula, a Montecitorio, il 2 febbraio. Casus belli gli emendamenti della Lega, una quindicina depositati nelle commissioni Affari costituzionali e Trasporti, che modificavano in senso restrittivo la legge Bossi-Fini e che sono stati stoppati perché ritenuti “inammissibili”. Decisione presa dai due presidenti delle Commissioni, l’azzurro Nazario Pagano e il meloniano Salvatore Deidda. La decisione è stata criticata dal capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali, Igor Iezzi.

«Abbiamo fatto un’istruttoria molto approfondita - sottolinea Pagano all’AdnKronos - che è solo tecnica, non politica. Il decreto legge in esame riguarda esclusivamente il tema del soccorso in mare ed è stato impostato così non da me ma dal Consiglio dei ministri» sottolinea l’esponente azzurro. Le opposizioni accusano Salvini di aver tentato di reintrodurre i suoi decreti sicurezza. Un blitz che «per il momento è fallito». Di migranti, in vista del prossimo Consiglio europeo di febbraio, s’è parlato tra l’altro a palazzo Chigi dove si è tenuta una riunione alla presenza della premier, Giorgia Meloni, del vice e ministro degli Esteri, Antonio Tajani e del titolare del Viminale, Matteo Piantedosi.

Gli emendamenti della Lega inammissibili

In effetti gli emendamenti della Lega spaziavano dal permesso di soggiorno ai rimpatri. Il rinnovo del permesso di soggiorno «è negato quando a carico dello straniero si accerti la violazione di disposizioni in materia fiscale o contributiva», chiede una delle 16 proposte di modifica presentate dal Carroccio. Tra gli emendamenti presentati dalla Lega un altro chiede di sopprimere la previsione normativa che prevedeva la possibilità per i trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio di presentare «istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale». Altri contemplano una stretta sui ricongiungimenti familiari o aboliscono molte situazioni che permettono la protezione umanitaria. Solo quest’ultimo emendamento, se approvato, avrebbe rigettato nell’irregolarità 100mila profughi con la protezione speciale, secondo le 25 associazioni riunite nel “Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose”.

Bocciati ricordi Lega, decreto in Aula il 2 febbraio

A quanto si apprende sono sn mattinata sono stati bocciati i ricorsi della Lega sulla inammissibilità degli emendamenti presentati dal partito di Matteo Salvini al decreto Ong. Le votazione degli emendamenti al decreto sulle navi Ong da parte delle Commissioni Affari costituzionali e Trasporti della Camera iniziano oggi alle 14,30, mentre in mattinata vi sarà una breve seduta alle 11,30 per annunciare l’esito dei ricorsi sugli emendamenti dichiarati inammissibili. Dei 226 emendamenti iniziali, 39 sono stati dichiarati inammissibili dai presidenti delle Commissioni per estraneità di materia, tra cui 16 della Lega. Se tale giudizio verrà confermato ne rimarrebbero da votare meno di 190, ma molti di questi presentati dai diversi gruppi di opposizione sono uguali (specie quelli soppressivi dei diversi articoli del decreto). In concreto i voti da effettuare sarebbero meno di 100. Una ulteriore seduta è prevista il pomeriggio di venerdì, così come la prossima settimana in modo tale da rispettare il termine del 2 febbraio come giorno dell’approdo in Aula.

Geo Barents sfida decreto, rischio multa e fermo della nave

Da registrare intanto i primi soccorsi multipli per una nave umanitaria dopo l’entrata in vigore del decreto Piantedosi che impone invece di fare rotta “senza ritardo” verso il porto assegnato dopo l’intervento di salvataggio iniziale. Protagonista la Geo Barents di Medici senza frontiere che sottolinea di aver operato «in conformità con il diritto internazionale marittimo». Dal Viminale vogliono però vederci chiaro e accertamenti sull’eventuale mancato rispetto delle norme saranno svolti quando la nave approderà a La Spezia. In caso di infrazioni il comandante rischia una multa da 10mila a 50mila euro ed il fermo per due mesi della nave per disposizione del prefetto del capoluogo ligure.