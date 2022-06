Decreto Pnrr2 / Elettrificazione porti, iter più celere per i nuovi progetti

Per accelerare l'elettrificazione dei porti, il decreto Pnrr 2 considera «di pubblica utilità» le opere e le infrastrutture connesse ai progetti e stabilisce un iter semplificato e più celere attraverso un'autorizzazione unica che sarà rilasciata dalla regione competente. Secondo la norma contenuta nel Dl, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non potrà superare i 120 giorni, che diventano 180 nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnicoeconomica. Con tempi però dimezzati rispetto a quelli previsti dal Testo unico ambientale per il provvedimento autorizzatorio unico regionale.

