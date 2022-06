Decreto Pnrr2 / Scuola, il percorso per l’abilitazione a insegnare

Il percorso ordinario per abilitarsi prevede la laurea più l'acquisizione di 60 Cfu, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprensivi di un tirocinio (diretto e indiretto) di almeno 20 Cfu. I 60 Cfu potranno essere presi già durante il percorso di laurea. La prova finale per concludere il percorso universitario abilitante consiste in una prova scritta (analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato) e in una lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento. L'abilitazione consentirà l'accesso ai concorsi, che avranno cadenza annuale per coprire le cattedre vacanti (entro il 2024 sono previste 70mila assunzioni targate Pnrr).

