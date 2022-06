Decreto Pnrr2 / Una tantum per i prof che si aggiornano

Una nuova “una tantum” (dal 10 al 20% dell'ultimo stipendio) per i prof che si aggiorneranno viene coperta con un fondo ad hoc dedicato all'istruzione. Ad alimentarlo ci penseranno una serie di voci. Tra le quali, a partire dal 2026/27, compare anche una riduzione dell'organico dell'autonomia (e non più del solo organico di potenziamento come previsto in un primo momento, ndr) «conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori». Sulle riduzioni di organico ci sarà un attento monitoraggio. Qualora i conti non tornassero, solo in un secondo momento si interverrebbe sull'organico di potenziamento.

5/10 7/10 Menu