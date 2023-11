Decreto proroghe / Alluvione Lombardia luglio 2023

Sono rimessi in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia a luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Questi versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023.

