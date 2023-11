Decreto proroghe / Invimit

Alla società di gestione del risparmio Invimit SGR S.p.a. non si appliccano i vincoli, divieti e obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti per i soggetti presenti nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato. Non si applicano nemmeno le norme relative ai limiti nella determinazione dei compensi degli amministratori, investiti di particolari cariche.

5/18 7/18 Menu