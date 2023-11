Decreto proroghe / Nuova Sabatini

È prorogato di ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre 2023) il termine per l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta “Nuova Sabatini”), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023

