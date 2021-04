Decreto proroghe: tutte le novità dalle patenti allo smart working nella Pa, ai permessi nelle carceri

4' di lettura

Raffica di proroghe nel decreto legge varato dal governo di Mario Draghi il 29 aprile. Dalla validità dei documenti di identità al cambio delle regole per lo smart working nella Pa. C’è più tempo per sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente, arriva la proroga di licenze e permessi premio e della possibilità di accesso ai domiciliari. Ecco le novità contenute negli undici articoli del decreto.

Carceri, proroga dell’accesso ai domicliari

Prorogata la durata delle licenze premio che possono essere concesse ai condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di 45 giorni, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi. Prorogata la possibilità di concedere permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti, in favore di detenuti condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, i quali abbiano già fruito di permesso premio o siano stati già ammessi al lavoro all'esterno, all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno. Arriva anche la proroga della possibilità di accesso alla detenzione domiciliare per i detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, che debbano scontare una pena detentiva di durata non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena e la cui condotta carceraria non sia stata oggetto di rilievi disciplinari. I permessi premio non sono concessi ai soggetti condannati per alcune fattispecie di reato come: maltrattamenti contro familiari e conviventi; atti persecutori; atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione di tipo mafioso e, inoltre, delinquenti abituali, professionali o per tendenza; detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare; detenuti sanzionati per disordini, sommosse, evasione, fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori; detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Loading...

Controlli radiometrici, al 30 settembre il regime transitorio

Il decreto legge proroga al 30 settembre 2021 la validità del regime transitorio in materia di controlli radiometrici.

Documenti di identità validi fino al 30 settembre

Arriva la proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020.

Esami di abilitazione degli esperti qualificati, dei medici autorizzati e dei consulenti del lavoro

Prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di svolgere con modalità semplificate da remoto gli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati (esperti di radioprotezione e medici competenti per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.