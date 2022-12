Decreto Rave, i perché dello scontro: norme anti-raduno, reintegro no vax e reati contro la Pa

Chi non ha rispettato l'obbligo è stato sospeso dall'esercizio della professione con il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa e ha ricevuto una multa da cento euro. Erano esentati i soggetti con controindicazioni cliniche alla vaccinazione. Con il decret vengono così reintegrato in servizio il personale sanitario No-Vax e si rinvia il pagamento delle multe per chi ha detto di no al vaccino anti-Covid.

Per questa misura la capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli non ha votato il testo.

Via i reati contro Pa tra quelli «ostativi»

L’altra misura che fa insorgere l’opposizione è quella che elimina i reati contro la Pubblica Amministrazione dall’elenco dei reati ostativi, quelli per i quali non sono previsti i benefici penitenziari. Vanificando così quella che nella precedente legislatura era stata chiamata dai pentastellati la “legge Spazzacorrotti”.