Decreto Recovery, riunione del Consiglio dei ministri alle 15

È stata convocata alle 15 la riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo è atteso il nuovo decreto per accelerare l’attuazione Recovery plan.

Gli obiettivi del decreto Pnrr

Il decreto Pnrr punta ad aiutare i ministeri a raggiungere i 51 target e milestones previsti per il 31 dicembre 2021 (che costituiscono gli obiettivi assegnati dalla Ue all'Italia per fine anno). Due le misure principali sul fronte turismo: un superbonus all'80%per gli alberghi destinato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza degli immobili e il tax credit per le agenzie di viaggio.

Franco: Pnrr leva importante per uscire da stallo



«Il Pnrr è una leva importante per uscire da una situazione di stallo» nella quale si trova il Paese. «Il piano comporterà una raddoppio degli investimenti per la pubblica amministrazione e prevede riforme per migliorare il funzionamento dell’amministrazione. Innalzare strutturalmente e stabilmente la crescita è l’obiettivo primario del governo». Ad affermarlo è stato il ministro dell’Economia, Daniele Franco intervenendo all’inaugurazione a Bergamo della nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza. Al Pnrr, ha sottolineato, «si aggiungono varie misure con le politiche nazionali. Abbiamo introdotto il fondo italiano per la scienza e stiamo introducendo per il 2022 il fondo italiano per la ricerca tecnologica. Dobbiamo cogliere questo momento e questa opportunità».