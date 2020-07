Decreto Rilancio, in arrivo incentivi auto euro 6 Decreto Rilancio all’esame della Commissione Bilancio della Camera: si va verso rafforzamento degli incentivi per ibride ed elettriche, accompagnato da un bonus per la rottamazione (si ragiona su massimo 3.500 euro) anche per chi acquista una auto nuova euro6 a benzina o diesel

Mondo auto chiede incentivi rottamazione al Governo

Ufficialmente la trattativa sugli incentivi per l’automotive è ancora aperta, ma la sensazione è che l’intesa all’interno della maggioranza per spingere lo smaltimento del parco auto euro6 invenduto negli autosaloni è a portata di mano. Il tutto si svilupperà con un emendamento al decreto Rilancio, all’esame della Commissione Bilancio della Camera. Si punta a chiudere prima del weekend per passare all’assemblea lunedì, dove il governo dovrebbe porre la fiducia.

Spinta a rottamazione, bonus anche per euro6

Sulle auto il frutto della mediazione di maggioranza dovrebbe portare a un rafforzamento degli incentivi per ibride ed elettriche, accompagnato da un bonus per la rottamazione (si ragiona su massimo 3.500 euro) anche per chi acquista una auto nuova euro6 a benzina o diesel. Ci potrebbe essere un incentivo anche senza rottamare vecchie auto, ma dimezzato. Si tratterebbe di un aiuto temporaneo - magari non per tutto il 2020 - a un settore che ha subito più di altri la crisi innescata dall'epidemia da Coronavirus, in attesa di un intervento più ampio con la legge di Bilancio in autunno.