Decreto Rilancio, ecco le misure chiave dal taglio Irap al bonus partite Iva

(IMAGOECONOMICA)

Dalla proroga della Cassa integrazione da emergenza Covid 19, all'abolizione della rata Irap di giugno per tutte le imprese fino a 250 milioni senza il vincolo sulla perdita di fatturato. Sono le ultime novità entrate nel Dl Rilancio. Un testo che ha imbarcato anche la regolarizzazione dei lavoratori impiegati nei campi e nel lavoro domestico, e Incentivi alla mobilità alternativa con i bonus per l'acquisto di biciclette anche a pedalata assistita o monopattini. Ecco le principali misure, in attesa del varo definitivo del Cdm