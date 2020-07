Decreto Rilancio / Lezioni di musica

Ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 30mila contributo, di importo non superiore a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza di lezioni di musica presso scuole di musica iscritte nei registri regionali da parte di minori di 16 anni già iscritti alle medesime scuole alla data del 23 febbraio 2020, e per la frequenza di cori, bande e scuole di musica “riconosciuti da una pubblica amministrazione”