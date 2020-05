Decreto rilancio, più dati contro gli sprechi Siamo in piena Fase 2, ma ancora non sappiamo quanto siano state efficaci le politiche messe in campo finora di Andrea Garnero

Stiamo guidando in un tunnel senza luce, di cui non vediamo bene l’uscita, abbiamo un solo faro che funziona e non stiamo usando neanche quello. È sostanzialmente questa la situazione in cui si trovano a operare i nostri decisori politici al momento. Siamo ormai in piena Fase 2 e un nuovo maxi decreto ha stanziato cifre ingenti a sostegno di famiglie e imprese, ma ancora non sappiamo molto sull’“entità dei danni” subiti durante la Fase 1, né se né quanto siano state efficaci le politiche messe in campo finora.

Due settimane fa l’Istat ha fornito i primi numeri sul Pil e il mercato del lavoro. Se presi alla lettera uno potrebbe anche tirare un sospiro di sollievo. Il Pil, per quanto in caduta libera, è calato meno che in Francia e Spagna. La disoccupazione è perfino diminuita (questo risultato un po’ paradossale, in realtà, è dovuto a un travaso verso l’inattività poiché, non potendo cercare attivamente un lavoro i disoccupati diventano, dal punto di vista statistico, “inattivi”). Anche se consideriamo l’occupazione totale, il vero indicatore da tenere d’occhio in questo momento, l’Istat ha registrato solo una riduzione di 27mila unità (-0,1%). Quindi, alla fine, meno peggio di quanto ci si sarebbe potuto aspettare?

In realtà non sappiamo. I dati Istat indicano la direzione, ma è ancora presto per una quantificazione esatta. Le rilevazioni sulle forze lavoro non hanno la granularità e rapidità per cogliere l’entità di shock improvvisi come quello in corso. Inoltre, il confinamento ha avuto un impatto anche sulla raccolta dati: il campione utilizzato dall’Istat per il mese di marzo è del 20% inferiore a quello standard con un conseguente aumento dei margini di errore.

In situazioni come queste, un prezioso complemento di informazione potrebbe venire dai dati amministrativi, cioè i dati in mano a Inps, Regioni o ministero del Lavoro che coprono l’universo (o quasi) delle imprese o dei lavoratori e che in tempo reale registrano quello che sta succedendo. Solo Piemonte, Toscana e Veneto, coordinate dall’ufficio studi della Banca d’Italia, hanno rilasciato una prima rapida elaborazione e il quadro che ne emerge è ben più drammatico dei dati Istat. Secondo Veneto Lavoro, ente regionale che da anni produce analisi autorevoli e dettagliate, «nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 19 aprile 2020, si è registrata in Veneto una perdita di circa 48-50 mila posizioni di lavoro dipendente, corrispondenti all’incirca al 2,5-3% dell’occupazione dipendente». Altro che -0,1 per cento.

I dati per Piemonte, Toscana e Veneto, inoltre, mostrano come questa perdita stia tutta sul canale di entrata. Infatti, se cassa integrazione e blocco dei licenziamento hanno evitato che i lavoratori italiani perdessero il proprio posto di lavoro, purtroppo non possono fare nulla per garantire il rinnovo a chi aveva un contratto temporaneo arrivato a scadenza o a un disoccupato che avrebbe potuto trovare un lavoro e vede invece la porta improvvisamente chiusa. Ancora una volta chi sta ai margini del mercato del lavoro è il primo a essere colpito dallo shock senza neanche avere necessariamente pieno accesso alle politiche di sostegno al reddito attualmente disponibili.