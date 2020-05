Decreto Rilancio/ Prorogata la Cig d’emergenza, blocco licenziamenti per 5 mesi

(© Bonninstudio)

I datori di lavoro possono fruire della cassa integrazione per l’emergenza COVID-19, per una durata massima di nove settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, con la possibilità di ottenere ulteriori cinque settimane (nel medesimo periodo) per le sole aziende che abbiamo interamente fruito di tutte e nove le settimane precedentemente concesse. È poi possibile chiedere un massimo di ulteriori quattro settimane di trattamento per i periodi che vanno dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.