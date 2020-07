Decreto Rilancio / Superbonus del 110%

(Jess rodriguez - stock.adobe.com)

Rafforzate le agevolazioni (detrazioni al 110%) per interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Per le persone fisiche il bonus si applica per gli interventi realizzati sulle seconde case. Escluse abitazioni di lusso, ville e castelli. Potranno invece usufruire dello sconto fiscale i proprietari delle villette a schiera. I tetti di spesa detraibile variano in base al tipo di abitazione. Gli interventi possono essere fatti cedendo il superbonus alle imprese che eseguono i lavori o ad un istituto finanziario. Prevista la possibilità di riconoscere la detrazione fiscale ai cittadini, o il credito d'imposta alle aziende, in caso di sconto in fattura o cessione, anche per spese o fatture emesse a stato avanzamento lavori.