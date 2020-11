Decreto Ristori quater, arriva limite alle ganasce del fisco Nel testo che arriva domenica mattina all’esame del preconsiglio anche il rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre e nuove indennità per i lavoratori del turismo

Ristori quater, il Mef: in arrivo rinvio acconti fiscali al 10 dicembre

Nel testo che arriva domenica mattina all’esame del preconsiglio anche il rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre e nuove indennità per i lavoratori del turismo

2' di lettura

Stop alle ganasce del fisco e alle altre procedure esecutive se il contribuente presenterà o ha presentato una domanda per chiedere una dilazione dei propri debiti fiscali per comprovate difficoltà economiche a pagare. È una delle novità contenute nel nuovo decreto Ristori (il quarto) che sarà esaminato domenica mattina da un preconsiglio dei ministri con l’obiettivo di vararlo nella serata dello stesso giorno.

Il testo prevede il rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre (imposte sui redditi e dell’Irap) al 10 dicembre e nuovi aiuti una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e per i lavoratori impiegati nel settore dello sport. Sostegni per il settore delle fiere e congressi, il differimento delle elezioni per gli organismi di rappresentanza sindacale, il rinvio di alcune scadenze del federalismo fiscale, la facoltà di estensione della durata dei fondi immobiliari quotati e fondi per le forze di polizia, i vigili del fuoco e per l'emersione del lavoro irregolare.

Loading...

Il limite alla ganasce

Il blocco della possibilità per il fisco di attivare le procedure esecutive che vanno dal pignoramento al fermo amministrativo non riguarderà le pratiche già attivate ma scatterà subito dopo la presentazione della domanda che il contribuente farà per ottenere la dilazione. La norma prevede che alla presentazione della domanda si blocchino anche i termini di prescrizione e decadenza. Per il blocco di pignoramenti e fermi amministrativi le “comprovate” difficoltà economiche sono dimostrate per somme iscritte a ruolo con importo superiore a centomila euro.

Indennità per i lavoratori del turismo

Il testo (nella bozza circolata sabato sera) prevede un’indennità di mille euro in favore dei lavoratori del settore turistico, dello spettacolo e delle terme che hanno cessato il loro rapporti di lavoro dallo scorso primo gennaio e che non siano titolari di pensione, o abbiano un altro lavoro dipendente e non percepiscano la Naspi. La stessa bozza di decreto prevede anche un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche, del Coni e del Comitato italiano paralimpico.

Più risorse per polizia e pompieri

Con il decreto Ristori quater nuove risorse in arrivo per finanziare le forze di polizia, anche locale, e i vigili del fuoco alle prese con l’emergenza Covid. Dal 25 novembre e fino al 31 dicembre per lo svolgimento dei maggiori compiti legati al coronavirus, si legge nel testo provvisorio del decreto, sia autorizzata una spesa di 62,3 milioni per il pagamento al personale delle forze di polizia cosi divisi: 48,5 milioni per le indennità di ordine pubblico e 13,7 per gli straordinari. Per lo stesso periodo è poi stanziata un'ulteriore spesa di 5,3 milioni per le prestazioni di lavoro straordinario dei vigili del fuoco.