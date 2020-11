Decreto Ristori quater: l’attesa dei codici Ateco esclusi

Ristori ter

Soddisfatto tutti? No, perchè si amplia la platea delle zone rosse e quindi siamo al Ristori ter pubblicato in Gazzetta il 24 novembre. Il decreto 23 novembre 2020 numero 154 stanzia nuove risorse pari a 1,45 miliardi di euro. Chi era stato dimenticato quanto a codici Ateco? Il settore del Commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice 477210), inserito appunto da ultimo pochi giorni fa.

E gli esclusi?

Non tutte le categorie sono soddisfatte però: non è previsto nulla per gli allestitori di fiere (ci sono gli organizzatori, ma non le circa 2mila imprese che si occupano degli allestimenti, speranzose di essere inserite nel testo a cui si sta lavorando), non ci sono i grossisti che distribuiscono prodotti alimentari e bevande a ristoranti, hotel e pub; i negozi di fiori, che possono restare aperti, ma senza eventi, feste e cerimonie, come lamenta Federfiori, sarebbe stato forse meglio considerare tra coloro che necessitano di aiuto.

Il settore wedding

Anche per i fioristi lo stop a matrimoni, battesimi e comunioni ha significato tanto, soprattutto al sud. Fuori dalla lista ristori ci sono pure le sartorie per abiti da sposa e abiti da cerimonia in una filiera, quella legata alle nozze, con ristori solo per il codice 96.09.05, spiega la consulente fiscale Carolina Casolo, un codice che rimanda a coloro che si occupano di organizzare eventi e cerimonie a tutto tondo, lasciando fuori la nutrita categoria dei consulenti, ovvero i liberi professionisti che disponendo di certe caratteristiche e skills professionali si occupano di redigere un progetto che poi successivamente viene organizzato ed allestito da terzi.

Altri esclusi

Fuori dalla lista il comparto giochi, ricevitorie e servizi riguardanti le scommesse, le mense scolastiche e aziendali e i gestori delle “macchinette” di caffè e merendine, che risentono della didattica a distanza e dello smart working. Oltre ad agenti di commercio e liberi professionisti che il ristori quater, staremo a vedere, dovrebbe includere.

Le categorie escluse contestano anche il metodo utilizzato nel complesso: i codici Ateco inseriti coprono in troppi casi solo alcune delle aziende di riferimento di un determinato comparto, nel quale ricadono – va ricordato - anche 50 e più codici diversi.