Decreto scuola, tutte le novità per il reclutamento degli insegnanti di Claudio Tucci

(ANSA)

Via libera della Camera al Decreto scuola. Il provvedimento, approvato con 282 voti a favore e 212 contrari, passa al Senato. Dalla maxi sanatoria per i precari storici della scuola al “bonus merito” che potrà essere erogato anche ai “supplenti”. Dalle modifiche all'abilitazione scientifica nazionale alla didattica digitale. Il provvedimento, una decina di articoli più le norme di copertura finanziaria, inizia l'esame di Palazzo Madama. Ecco in 21 voci tutte le novità.