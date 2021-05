Decreto Sostegni 1 / Le novità sui voucher

Arriva la possibilità di avere rimborsi anche dalle palestre, o in alternativa voucher da usare fino a sei mesi dopo la fine dello stato di emergenza, al momento fissata al 31 luglio 2021 Quanto invece alle vacanze, la possibilità di utilizzare i voucher passa da 18 mesi a due anni dalla data di emissione.

La proroga di sei mesi riguarda i voucher viaggi emessi per voli, biglietti dei treni, soggiorni in strutture ricettive, pacchetti turistici.

Si allungano anche i tempi per poter usare i voucher per i biglietti degli spettacoli e dei musei annullati a causa del Covid e delle misure restrittive: saranno validi per tre anni e non più per 18 mesi.



