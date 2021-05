Decreto sostegni bis/ Blocco dei licenziamenti esteso a fine agosto per chi usa la cassa Covid

Nel Decreto sostegni bis è spuntata una nuova proroga del blocco dei licenziamenti di ulteriori 60 giorni (fino al 28 agosto) per le imprese che richiedono di poter utilizzare la cassa Covid fino al 30 giugno. Inoltre dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino. Il corposo pacchetto di misure previste più in generale per il rilancio del mercato del lavoro va dal nuovo contratto di rioccupazione all'estensione del contratto di espansione, ad altri sei mesi di Cig per cessazione fino ai contratti di solidarietà al 70% per 26 settimane. Tra le novità anche l'istituzione di “Scuole dei mestieri” per garantire le necessarie figure specializzate nei vari distretti industriali sul territorio.

