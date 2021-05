Decreto sostegni bis / Fondi a Comuni per evitare seggi nelle scuole

Trovare in vista della tornata elettorale d'autunno locali da adibire a seggio alternativi alle scuole: lo prevede un emendamento al decreto Sostegni approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Visto il «differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021» la norma istituisce un fondo di 2 milioni al ministero dell’Interno per erogare contributi in favore dei Comuni che entro il 15 luglio individuano «sedi alternative agli edifici scolastici» per «ridurre i disagi per l’attività didattica»



