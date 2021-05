Decreto sostegni bis/ Fondi per esenzione ticket e cure “Long Covid”

Molto sostanzioso il capitolo relativo alla sanità, con interventi nell'immediato per l'emergenza Covid ma anche per la fase post-Covid. Per i vaccini scatta un credito d'imposta del 20% sulla ricerca e un fondo di 200 milioni da destinare nello specifico alla ricerca e alla produzione, con la regia della nuova Fondazione Enea Biomedical Tech. Ma si guarda anche al dopo: stanziati 50 milioni per esentare dal ticket su visite ed esami chi è stato ricoverato per Covid e soffre di postumi per il cosiddetto «Long Covid». Viene prorogato al 2021 il piano per il recupero delle liste d'attesa che stanzia 500 milioni e poi 8 milioni per potenziare i servizi di neuropsichiatria e altri 20 milioni per assumere psicologi per aiutare soprattutto i più giovani. Infine previsti 69 milioni per riorganizzare la rete dei laboratori del Ssn.

