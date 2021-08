Decreto Sostegni bis, incentivi auto sull’usato fino a 25mila euro

3' di lettura

Se ne parla da anni, ma arrivano solo adesso: la legge di conversione del decreto Sostegni-bis ha esteso gli incentivi auto anche agli esemplari usati. A condizione che se ne rottami uno vecchio di almeno dieci anni e che si acquisti un Euro 6 che valga non più di 25mila euro ed emetta non più di 160 g/km di CO2, anche se il bonus più sostanzioso (2.000 euro) è riservato a elettriche e ibride plug-in (una ristretta minoranza, nell’usato). Per i modelli più diffusi, il contributo statale scende a 1.000 o a 750 euro, secondo i casi (si veda la scheda a destra). E, soprattutto, sull’applicazione pratica ci sono ancora dubbi.

Piattaforma operativa da settembre

Così la norma (articolo 73-quinquies del Dl 73/2021) è in vigore dal 25 luglio, per cui hanno diritto ad essere agevolati tutti gli acquisti effettuati da quella data. Ma la piattaforma informatica per prenotare il bonus va fatta ex novo e sarà operativa non prima di settembre. Il rischio è che si ripeta l’effetto click day visto un anno fa per gli incentivi sul nuovo: nel giorno di avvio, si potrebbero concentrare tanti contratti accumulati in queste settimane, portando a un veloce esaurimento i 40 milioni disponibili.

Nello scenario “medio” (in cui tutti i beneficiari avrebbero diritto a 1.000 euro), la dote basterebbe per appena 40mila contratti. In teoria, nel caso restassero fondi (o ci fosse un rifinanziamento), sono agevolabili tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre (farebbe fede la data del contratto).

Le condizioni

I beneficiari possono essere solo persone fisiche che acquistano in Italia un veicolo di categoria M1 (in pratica, un’autovettura) usato, di standard antinquinamento non inferiore a Euro 6 ed emissioni climalteranti (CO2) entro i 160 g/km (si presume faccia fede la carta di circolazione, quindi non conterebbe con quale ciclo sia stato misurato questo valore).

L’auto deve essere di prima immatricolazione in Italia, quindi sono esclusi gli esemplari d’importazione parallela e quelli il cui primo intestatario aveva residenza all’estero. Esclusi pure quelli già acquistati nuovi con gli incentivi in vigore da marzo 2019 (quelli per auto che emettono fino a 60 g/km di CO2, in pratica elettriche e ibride plug-in) né con quelli previsti quest’anno per le auto che emettono da 61 a 135 g/km.