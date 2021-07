Decreto Sostegni-bis: le misure su fisco, imprese e lavoro

1' di lettura

Mercoledì 14 luglio 2021 il Dl Sostegni bis ha ricevuto la fiducia alla Camera, cristallizzando una serie di sostanziali modifiche rispetto al testo originario entrato in vigore a fine maggio. Martedì 20 e mercoledì 21 luglio è invece previsto l’esame definitivo in Senato, per la conversione del decreto in legge senza modifiche.

Sarà quindi una versione definitiva del Dl 73/2021, quella che gli esperti del Sole 24 Ore commenteranno nel focus in edicola giovedì 22 luglio con Il Sole 24 Ore, al prezzo complessivo di 2,50 euro, comprensiva di tutti gli ultimi rinvii delle scadenze fiscali.

Grazie al focus Sostegni-bis, quindi, i lettori potranno avere tutti gli aggiornamenti in materie di grande attualità come i nuovi contributi a fondo perduto, lo sblocco dei licenziamenti e gli ammortizzatori.