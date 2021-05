Decreto sostegni bis / Proroga moratorie per la quota capitale

Le moratorie garantite dallo Stato al 33% sono prorogate al 31 dicembre, ma solo per la parte della quota capitale. Dal primo luglio sarà in ogni caso necessario pagare gli interessi. Inoltre, chi vuole la proroga dovrà fare domanda alla banca, non sarà più un automatismo. Viene riaperto fino a fine anno il fondo Gasparrini per le moratorie a famiglie e partite Iva.

